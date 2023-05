calciomercato

Finisce dopo una stagione l'avventura di Andrea Pirlo al Karagumruk in Turchia. La società ha comunicato di aver trovato l'accordo con l'allenatore italiano per un addio anticipato. Pirlo ha ottenuto in campionato 11 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte ottenendo 44 punti e il nono posto nella serie A turca. Anche Ruud Van Nistelrooij lascia la panchina del PSV. Ecco i migliori allenatori ancora senza squadra