La colonna sonora scelta per il video pubblicato su Instagram è, non a caso, ‘Forever Young’ degli Alphaville: perché Zlatan Ibrahimovic dimostra di essere ancora in gran forma. Anche se ha lasciato da qualche settimana il calcio giocato, su una spiaggia dove si sta godendo le vacanze, l’ex attaccante svedese del Milan si è esibito in una rovesciata volante da applausi. Lo stile e la classe non invecchiano…