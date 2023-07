I panni del supereroe li ha indossati spesso, con gol e giocate ai limiti della realtà. Ma questa volta è diverso. Lionel Messi è da poche settimane sbarcato negli Stati Uniti e sono già tutti pazzi di lui. All'esordio ha trovato la magia su punizione in pieno recupero, nella giornata successiva ha lasciato il segno con una doppietta. Ma a destare curiosità è stata la sua nuova esultanza: mano destra tesa a stringersi, come a voler attirare qualcosa a sé . In molti si sono chiesti cosa volesse dire, ma a svelare il significato ci ha pensato la moglie dell'argentino, Antonela Roccuzzo.

Messi il nuovo dio del tuono

La dolce metà della Pulga ha condiviso una story sul proprio account Instagram e associato il gesto di Messi a quello di Thor. Il dio del tuono, uno dei personaggi più noti della Marvel (quest'anno ha prodotto le maglie pre-gara per tutti i club della Major League Soccer), fa lo stesso movimento per attirare a sé il suo martello e l'attaccante dell'Inter Miami ha voluto emularlo dopo il gol, probabilmente per dedicarlo al figlio Thiago, grande appassionato del supereroe. In attesa di vederlo magari con un mantello sulle spalle, è ora la Mls a godersi le gesta di Lionel, un supereroe fuori dal comune.