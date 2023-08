Messi ancora protagonista nella notte con l'Inter Miami contro l'FC Dallas negli ottavi di Leagues Cup : l'ex Paris Saint-Germain trascina la sua squadra ai tempi supplementari segnando una doppietta che vale il pareggio al termine dei tempi regolamentari. Il capitano dell'Albiceleste apre le marcature al 6' e pareggia il conto con una punizione stratosferica all'85'. Ai calci di rigore trasforma il primo tiro mentre un errore dell'americano Paxton Pomykal condanna l'FC Dallas. L'Inter Miami di Messi , capocannoniere del torneo con sette gol in quattro partite, affronterà Houston Dynamo o Charlotte nei quarti di finale , in programma l'11 agosto.

La partita

Messi apre le marcature con un gol al 6' sfruttando un allungo di Jordi Alba sulla fascia. Al momentaneo vantaggio della squadra della Florida, Dallas risponde segnando tre reti consecutive per portarsi sul 3-1. All'80' la squadra texana conduce 4-2. Il dieci argentino prende per mano la squadra: da una sua punizione in area nasce un autogol di Farfan e all'85' segna su con un altro calcio piazzato, allungando la partita fino ai calci di rigore. L'Inter Miami vince così 5-3 raggiungendo i quarti di finale.