Calciomercato

Non si ferma la 'rivoluzione d'Arabia' sul mercato, in un'estate in cui la Saudi Pro League continua ad accogliere tantissimi campioni. L'ultimo in ordine di tempo è Kessié all'Al-Ahli, mentre Sadio Mané raggiunge Brozovic e CR7 all'Al Nassr. Proviamo a fare ordine: ecco il bilancio squadra per squadra di tutti i big in rosa, nuovi colpi e protagonisti già presenti nel torneo saudita CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE