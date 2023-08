Passano gli anni, i trofei in bacheca aumentano sempre ma la 'fame' di CR7 non si placa. Subito dopo aver vinto la Champions araba con l'Al-Nassr, con una doppietta in finale (ed essere stato premiato come capocannoniere del torneo), le telecamere hanno ripreso il portoghese lamentarsi platealmente. Il motivo? Il premio di miglior giocatore della finale era stato assegnato a Milinkovic-Savic, avversario dell'Al Hilal. "Io ho fatto due gol e il premio lo date a lui?" il labiale di Ronaldo. Insaziabile come sempre