La nuova stagione sta per cominciare anche per gli arbitri e Massimiliano Nebuloni è andato a Cattolica a trovare uno dei più bravi del recente passato: Nicola Rizzoli, ex designatore di A e ora responsabile del dipartimento arbitrale CONCACAF (la confederazione che comprende Nord America, America Centrale e Caraibi). Un’intervista originale, in sella a una bicicletta…