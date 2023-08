Premier, Bundesliga e Ligue 1: partite del weekend

Un’altra stagione di calcio internazionale carica di emozioni, da vivere su Sky e NOW, con le migliori sfide della Premier League inglese, della Ligue 1 francese e della Bundesliga tedesca, che prende il via proprio in questo fine settimana. 180 partite e fino a cinque match per ogni turno, sempre in esclusiva. In Germania parte ufficialmente questo venerdì 18 agosto la caccia al titolo del Bayern Monaco, in Inghilterra e in Francia si giocheranno invece le partite della 2^ giornata. Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok). 16 in tutto gli incontri in onda in diretta, due anche su Sky Sport 4K, entrambi di Premier League.