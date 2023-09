Cannavaro: "Mancini? Scelta che va rispettata, ma ha sbagliato i tempi"

All’evento di presentazione delle novità del mondo Fratelli Beretta Salumi a Milano, hanno preso parte Fabio Cannavaro, l'ad del Monza, Adriano Galliani, e il presidente della Lega Serie C, Matteo Marani. L'ex difensore azzurro ha parlato a lungo sulla scelta di Roberto Mancini di lasciare la panchina della Nazionale: "È stata una scelta difficile. Sicuramente ci potevano essere tempi diversi per prendere questa decisione. Manca poco a delle partite importanti, è stata una scelta con tempi sbagliati". Aggiunge: "Ha avuto un'offerta importante e quando ci sono queste offerte uno ci pensa. Mancini ha fatto la sua scelta e va rispettata, però forse poteva pensarci prima". Alla luce della sue esperienze all'estero, ha parlato anche del movimento calcistico italiano: "Girando per il mondo ti rendi conto che la differenza tra l'Italia e gli altri Paesi sta nelle strutture: su questo siamo proprio carenti". Ha poi concluso: "Ho tanta voglia di allenare, ho fatto esperienza all'estero e una in Italia che non è andata troppo bene. Aspetto e studio poi vediamo cosa succede in futuro".