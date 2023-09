Esordio amaro per Roberto Mancini come commissario tecnico dell’Arabia Saudita. La nazionale da lui allenata è stata infatti battuta per 3-1 dal Costa Rica nel match amichevole che si è giocato in Inghilterra, al St. James' Park di Newcastle. Gara subito in salita per la nazionale araba, in svantaggio dopo appena 12’ per via della rete di Francisco Calvo, difensore che gioca in Turchia nel Konyaspor: colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione e Costa Rica in vantaggio. Al 32’ il raddoppio questa volta a firma di Manfred Ugalde, attaccante del Twente, sempre di testa.