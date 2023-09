Torna Mondo Gol, da lunedì su Sky Sport 24

Torna lunedì 18 settembre uno dei programmi storici di Sky Sport dedicato al calcio estero: Mondo Gol, in onda come sempre, tutti i lunedì alle 19 su Sky Sport 24

Ci siamo. Torna l’appuntamento con Mondo Gol. La rubrica di calcio estero in onda ogni lunedì, alle 19, su Sky Sport 24. Primo appuntamento il 18 settembre, come sempre in compagnia di Gianluigi Bagnulo, Dario Massara, Davide Polizzi e Filippo Benincampi. I gol della Premier League, Bundesliga e Ligue 1, le storie più belle e quelle più curiose, i personaggi più bizzarri. E anche voi potrete partecipare e mandare i vostri video al numero 342-7455329. Insomma, il meglio del calcio internazionale: non mancate!