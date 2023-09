Una giocata super di Giorgio Chiellini, che nel corso dell'ultimo match di MLS è stato vicinissimo a regalare i tre punti al suo Los Angeles FC contro il St. Louis. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'ex capitano della Nazionale ha sfruttato la respinta della difesa avversaria per coordinarsi alla perfezione e colpire in rovesciata: un numero straordinario, da bomber vero. Purtroppo per Chiellini la conclusione non è stata troppo angolata e il portiere è riuscito a respingere, ma resta la giocata incredibile