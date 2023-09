Messi: "Psg? Dopo il Mondiale non potevo restare"

Dal suo addio al Psg al futuro, ancora incerto, ma probabilmente ancora nel mondo del calcio. Messi si racconta in un'intervista rilasciata a 'Olga en Vivo': "La verità è che al Psg non è stato come mi aspettavo, però io dico sempre che le cose succedono per una ragione. Penso che lì non stavo bene e mi è toccato diventare campione del mondo lì. La situazione in Francia era comprensibile comunque, giocavo nella Nazionale che li ha battuti, è colpa nostra – tra virgolette – se loro non sono potuti diventare campioni del mondo. Sono stato l’unico campione del mondo che non ha avuto un riconoscimento da parte del proprio club".