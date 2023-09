Presentato a Milano il nuovo FC 24 di EA Sports. Tra gli ospiti che si sono alternati al joystick anche l'interista Dimarco e Del Piero, protagonista di un memorabile Juventus-Juventus contro l'ex compagno Marchisio finito con un rigore calciato alto da "Alex" Vlahovic. Poi tocca all'eroe del Triplete interista Sneijder, che ha una tattica tutta sua...

Alessandro Del Piero guarda la sua Juve schierata con il 3-5-2 di partenza, storce un po’ il naso e inizia a smanettare sulle impostazioni, fino a ottenere quel che voleva: un 4-3-3 con tridente Kostic, Vlahovic e Chiesa (a destra!). Non gli basterà a battere l’ex compagno di squadra Claudio Marchisio in un Juventus-Juventus dalle mille emozioni: vince il Principino 2-1, con Del Piero che segna proprio grazie all’intuizione di quel Chiesa schierato a destra e quasi allo scadere ha anche la palla per il pareggio, se non fosse che il suo Vlahovic spara malamente alto un calcio di rigore. Finisce con Alex che ammette di non saper tirare i rigori, quelli virtuali s’intende, tante risate, abbracci fraterni e prese in giro tra i due.

Dimarco marca Dimarco Non è l’unica sfida che ha regalato la serata di presentazione di FC 24 – il nuovo “Fifa” di EA Sports, disponibile dal 29 settembre – che si è tenuta a Milano nella suggestiva location dell’IBM Studios, trasformata per una serata nel paradiso degli amanti del videogioco di calcio più famoso del mondo. Postazioni per provare tutte le novità dell’ultima versione, tra cui Ultimate Team (con cui è possibile comporre un “dream team” fatto di stelle del passato e campioni di oggi, attingendo sia dal calcio maschile che femminile), suggestivi filmati che guardati distrattamente potrebbero far pensare di assistere a una partita vera, tanto è il livello di autenticità e di definizione del dettaglio raggiunto, e poi su un palchetto al centro dell’arena l’alternarsi al joystick di campioni come Federico Dimarco, che ha dimostrato un ottimo tocco di palla anche coi polpastrelli, nel derby nerazzurro con il tifoso Alessandro Cattelan.



Entrambi con l’Inter, anche se Dimarco prende quella in nerazzurro – “la maglia più bella per me” – lasciando la divisa da trasferta all’avversario. Il confronto “a specchio” tra i due undici tipo – nessuno dei due se l’è sentita di modificare il 3-5-2 di Inzaghi – porta anche a curiosi duelli. “Ma se prendi gol dal suo Dimarco, sei un po’ felice anche tu?”, gli chiedono. “Certo che no”, risponde secco e concentratissimo l’esterno nerazzurro. Si scherza e ci si diverte, ma nessuno ci sta a perdere.