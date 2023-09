Secondo le prime ricostruzioni, lo scorso 23 settembre il numero uno del club colombiano sarebbe stato raggiunto da tre colpi di pistola mentre viaggiava in auto con la figlia di ritorno dalla partita della sua squadra persa contro l'Atletico Cali

Il presidente della squadra colombiana del Tigres è stato ucciso. Edgar Paez Cortes ha perso la vita lo scorso sabato, 23 settembre, in seguito a un'aggressione subita per mano di due uomini a bordo di una motocicletta. Il sessantatreenne, in auto con la figlia rimasta illesa, sarebbe stato freddato con tre colpi di pistola intorno alle 18.15 (ora locale).