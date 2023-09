Senza il suo fuoriclasse out per infortunio, la squadra di cui è proprietario e presidente Beckham ha perso in finale contro Houston. In tribuna, oltre allo stesso Messi e all’inglese, anche Zidane e la stella Nba Harden

Senza Messi infortunato e in presente solo tribuna, l'Inter Miami ha perso 2-1 contro lo Houston Dynamo in finale di Us Open Cup in casa a Fort Lauderdale, in Florida. Oltre all’assenza del fuoriclasse argentino, l’Inter di Miami era anche priva di Jordi Alba. La Us Open Cup è la più antica competizione di calcio degli Stati Uniti: è stata creata nel 1914 ed è aperta a club professionisti e dilettanti. Miami ha subito due gol nel primo tempo: un tiro da fuori di Griffin Dorsey al 24' e un rigore trasformato da Amine Bassi al 33'. Josef Martinez ha accorciato le distanze al 92. Ad assistere alla partita David Beckham, Zinedine Zidane e James Harden: il campione Nba ha giocato per nove anni con gli Houston Rockets.