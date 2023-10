La partita del campionato brasiliano tra Santos e Vasco da Gama, vinta 4-1 dai padroni di casa, non è passata inosservata per quanto avvenuto al 55', sul punteggio di 3-1. Una giocata irrisoria del venezuelano Yeferson Soltedo, che è salito con entrambi i piedi sul pallone, ha aizzato i giocatori del Vasco da Gama, tra i quali l'ex conoscenza della Serie A Gary Medel. Si è scatenata una rissa che ha causato tre espulsi, tra i quali il cileno ex Inter e Bologna

La ricostruzione dell'episodio

Al minuto 55, sugli sviluppi di un calcio d'angolo Soteldo sale con entrambi i piedi sul pallone, prima di riscendere e servire un compagno. Una giocata un po' irriverente, che non è piaciuta ai suoi avversari. Ricevuto di nuovo il pallone nella stessa azione, Soteldo è stato messo a terra da un brutto intervento di Sebastian Ferreira. Si è scatenata così la reazione sia della panchina del Santos che dei calciatori in campo. Tra i più indemoniati proprio Medel, ora al Vasco da Gama, che è stato espulso dall'arbitro una volta sedati gli animi. Cartellino rosso anche per Lucas Lima e Rodrigo Fernandez del Santos. L'unico a essersela cavata è stato l'autore del fallo su Soteldo, Sebastian Ferreira. Il gioco è poi proseguito in parità numerica (Fernandez era in panchina nel Santos) e i padroni di casa hanno realizzato il quarto gol. Le squadre sono soltanto 16^ e 17^ in campionato e stanno lottando per centrare la salvezza. Con la vittoria di ieri il Santos ha superato proprio il Vasco in classifica. In questo momento Medel e compagni sarebbero i primi a salvarsi, ma con gli stessi punti della quartultima e prima retrocessa.