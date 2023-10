Anche Ronaldinho ha partecipato al Festival dello Sport di Trento. Il brasiliano si è soffermato a lungo sul suo periodo al Paris Saint-Germain: "Non ho vissuto il Paris come se fosse una squadra di passaggio: aveva un progetto molto bello. Sono andato là per questo", afferma, "Tutto quello che ho fatto a Parigi mi ha permesso di andare al Mondiale: è stato molto importante per me". Conclude: "Bellissimo vedere campioni come Messi, Neymar, Mbappé nella squadra dove ho giocato"