Il difensore dell'Inter grande protagonista con la prima doppietta in nazionale, che ribalta la Scozia. In gol anche Mbappé su calcio di rigore procurato dal milanista Giroud, titolare come gli altri due rossoneri Theo Hernandez e Maignan. Nella ripresa è entrato in campo pure l’altro nerazzurro Thuram, che ha preso il posto proprio di Giroud e ha colpito una traversa. Dell’ex juventino Coman il quarto gol francese QUALIFICAZIONI A EURO 24, RISULTATI E GOL

La prima doppietta in nazionale di Benjamin Pavard, il solito Mbappè, poi Coman. La Francia rimonta la Scozia e la batte 4-1 in amichevole. E gran merito del successo dei 'Bleus' va proprio al difensore dell’Inter, autore appunto di due gol. Allo stade Pierre-Mauroy di Lille, l’inizio della partita è posticipato di 10 minuti sull’orario previsto, a causa del rafforzamento delle misure di sicurezza dopo l’attentato di ieri a Bruxelles, che ha di fatto rallentato l'afflusso dei tifosi all’interno dello stadio. Alla sfida -tra due nazionali che hanno già ottenuto il pass per Euro 2024- Deschamps si presenta con i tre milanisti Maignan, Theo Hernandez e Giroud titolari dal 1’, così come l’interista -e campione del mondo 2018 con la Francia- Pavard. Ma la doccia fredda -scozzese, appunto- arriva al minuto 11, per un errore nella sua area di rigore di Camavinga: il centrocampista del Real di fatto fornisce un assist a Gilmour, passandogli un pallone che lo scozzese mette subito in porta, battendo Maignan, per il suo primo gol in nazionale. È 0-1 per la Scozia.

Francia, Pavard segna 2 gol in 9 minuti Ma la reazione della Francia è quasi immediata e arriva al minuto 16: corner di Griezmann e colpo di testa vincente di Benjamin Pavard, che dà il pari ai vice campioni del mondo. Passano 9 minuti e l’interista concede il bis, ancora di testa: stavolta è Mbappé a dribblare in area e a mettere la palla sulla testa del difensore che in tuffo la spedisce in rete. Prima doppietta con la nazionale francese per Pavard, che in totale ha segnato 5 gol in 52 presenze, e partita ribaltata. Con Pavard che al 38’ va addirittura vicino al tris, ancora su cross di Mbappé: ma stavolta l’interista arriva sul pallone in ritardo e manca la tripletta. Ma comunque il difensore francese può essere soddisfatto, perché due gol di testa nella stessa partita da parte di un giocatore della Francia non capitavano da tempo. Addirittura dalla finale del mondiale del 1998, quando la realizzò al Brasile Zinedine Zidane. Uscito Mbappè, Pavard ha anche indossato la fascia di capitano.

A segno anche Mbappè e Coman, Scozia battuta A rendere ancora più rotondo il successo della Francia ci pensa allora Mbappé. Al 39’, dopo una revisione al var, l’arbitro concede un rigore ai padroni di casa per una trattenuta di Cooper su Giroud. Ma su chi debba andare sul dischetto a calciare, non c’è neanche discussione tra il centravanti milanista e il fuoriclasse del Psg. Si presenta Mbappé ed è 3-1. Nel secondo tempo fatalmente i ritmi calano, Deschamps manda in campo Thuram per Giroud e al posto di Dembelè anche Coman. Proprio l’ex juventino dopo una traversa colpita di Griezmann su cross di Thuram mette in rete il 4-1 al minuto 70. Con la Francia che poi sfiora il 5-1 all’80’ con una traversa colpita proprio da Thuram, dopo un tiro a colpo sicuro dell’attaccante dell’Inter.