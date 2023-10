Karim Benzema replica. Dopo le accuse del ministro degli interni francese, Gerald Darmanin, di presunti legami tra l'attaccante dell'Al-Ittihad e l'organizzazione islamica di stampo radicale "Fratelli Musulmani", Benzema ha risposto attraverso il suo avvocato, Hugues Vigier, definendo "false" le accuse. "Benzema non ha mai avuto il minimo rapporto con questa organizzazione - ha spiegato il legale a Le Parisien - ha anche scelto di vivere in Arabia Saudita che ha dichiarato la suddetta organizzazione terroristica, cosa che la Francia non ha mai fatto". Vigier ha aggiunto anche che Benzema sta valutando di sporgere denuncia contro il ministro: "Stiamo valutando un procedimento per diffamazione o pubblica ingiuria contro il ministro Perché questo legame inesistente con i 'Fratelli Musulmani', che lui definisce noto, è ovviamente presentato come dispregiativo. Non è accettabile che chi governa si creda autorizzato a fare qualcosa per puro opportunismo"