Non è un buon momento per l'Al-Ahli. La squadra saudita perde lo scontro diretto contro l'Al Hilal, scivola al quinto posto a sette punti di distanza dalla squadra di Milinkovic Savic e non riesce a beneficiare dei grandi acquisti estivi: Firmino ha raggiunto le dieci partite senza segnare e Ibanez l'ha combinata grossa, chiudendo in anticipo la sfida con un bizzarro autogol di testa

A Roger Ibanez le grandi partite non portano bene nemmeno in Arabia Saudita. L'ex difensore della Roma, più volte rimpianto da Mourinho in questa stagione ma spesso autore di sbagli clamorosi nelle sfide più sentite, conferma la sua perversa tendenza nella Saudi Pro League. Nel big match tra Al Hilal e Al-Ahli, squadre appartenenti al fondo PIF, si è resto protagonista di un incredibile autogol di testa che ha sancito il definitivo 3-1 per gli avversari. Il suo retropassaggio su un lancio innocuo non ha tenuto conto della posizione del portiere, l'ex Chelsea Mendy. Ironia della sorte, a beneficiare del suo errore è stato l'ex laziale Milinkovic Savic, a segno come il suo connazionale Mitrovic e in testa alla classifica con 29 punti, sette in più dell'Ah-Ahli quinto.