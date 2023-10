Durante la cerimonia del Pallone d'Oro, Fabio Cannavaro, ospite negli studi Sky, ha parlato delle differenze tra Maradona e Messi: "Diego era più un giocoliere, sotto certi punti di vista aveva più fantasia e giocava più per lo spettacolo. Più lo menavi, più lui ti voleva prendere in giro. Leo invece è più lineare, più concentrato sulla porta. In sostanza penso che Messi sia più un attaccante, Maradona più un numero 10. Leo si è avvicinato più alla porta, Diego invece preferiva girare"

