Questo lunedì 30 ottobre, al Theatre du Chatelet di Parigi, verrà assegnato il Balon d'Or 2023. Leo Messi è il grande favorito e punta a conquistare l'8° trofeo in carriera. La cerimonia sarà in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno e in streamign su NOW, con liveblog su skysport.it. Ospite d'eccezione Fabio Cannavaro, l'ultimo italiano che ha vinto il trofeo

Tradizionale appuntamento a Parigi per la consegna del Pallone d'Oro, che potrà essere seguita in diretta a partire dalle ore 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Ad accompagnarci in questa serata di gala sarà Gianluigi Bagnulo, che condurrà lo studio in compagnia di Paolo Condò (uno dei votanti, l'unico italiano) e di un super ospite: Fabio Cannavaro, l'ultimo italiano che ha vinto il trofeo (nel 2006, l'anno del trionfo al Mondiale)

I premi che verranno assegnati La cerimonia, in programma al Theatre du Chatelet della capitale francese, prevede l’assegnazione del Pallone d’Oro non solo nella categoria maschile (con Leo Messi grande favorito e il duo Haaland-Mbappé candidato a completare il podio), ma anche in quello femminile. Inoltre, verranno premiati con il trofeo Kopa il miglior giocatore under 21 e con il trofeo Yashin il miglior portiere.

La lista dei 30 finalisti Lo scorso settembre è stata svelata dagli organizzatori la lista dei 30 finalisti per l'edizione 2023. 4 vengono dalla Serie A: i napoletani Osimhen e Kvaratskhelia e gli interisti Lautaro Martinez e Barella (unico calciatore italiano presente). Tra i candidati non c'è Cristiano Ronaldo. Ecco tutti i 30 nomi in ordine alfabetico: Julian Alvarez (Manchester City)

Niccolò Barella (Inter)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad)

Yassine Bounou (Siviglia/Al-Hilal)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ruben Dias (Manchester City)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)



Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcellona)

Josko Gvardiol (Lipsia/Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Harry Kane (Tottenham/Bayern Monaco)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)



Robert Lewandowski (Barcellona)



Emiliano Martinez (Aston Villa)



Lautaro Martinez (Inter)

Kylian Mbappé (PSG)



Lionel Messi (PSG/Inter Miami)



Kim Min-Jae (Napoli/Bayern Monaco)

Luka Modric (Real Madrid)

Randal Kolo Muani (Eintracht/PSG)

Jamal Musiala (Bayern Monaco)

Martin Odegaard (Arsenal)

Andrey Onana (Inter/Manchester United)

Victor Osimhen (Napoli)

Rodri (Manchester City)

Mohamed Salah (Liverpool)



Bukayo Saka (Arsenal)

Bernardo Silva (Manchester City)



Vinicius Jr. (Real Madrid)

L'albo d'oro Una tradizione, quella del Pallone d’Oro, che va avanti dal 1956, istituita dalla rivista francese France Football, con il contributo dei voti dei giornalisti della stampa specializzata e che arriva quest’anno alla 67^ edizione. Nell’ultima il Ballon d’Or è andato all’attaccante francese Karim Benzema. Di seguito tutti i vincitori.