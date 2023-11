La Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha pubblicato la lista dei candidati al premio come Miglior Calciatore Africano dell'anno, la cui assegnazione avverrà l'11 dicembre a Marrakech, in Marocco. Inoltre, verrà premiato anche il miglior portiere, per la prima volta nella storia. Nell'elenco figurano gli "italiani" Anguissa e Osimhen e altre vecchie conoscenze del campionato italiano: Hakimi, Amrabat e Fofana