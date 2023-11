Galatasaray, Ndombele fuori rosa per un hamburger

E' successo davvero! Un giocatore è stato messo fuori rosa a causa di un hamburger. E' la storia di Ndombele del Galatasaray che, dopo l'esperienza al Napoli, si è trasferito in Turchia ma con qualche chilo di troppo, tanto da spingere il suo nuovo club a imporgli un regime dietetico. Tuttavia, dopo la gara di Champions League contro il Bayern Monaco, ha avuto una discussione con il suo allenatore proprio a causa del cibo . L'ex Napoli, infatti, è stato sorpreso con un hamburger da Okan Buruk, che ha scelto di metterlo fuori rosa finchè non ritroverà una forma fisica accettabile.

L'avventura in Turchia

Ndombele, ancora di proprietà del Tottenham, è stato ceduto in prestito al Galatasaray lo scorso settembre. In questa stagione ha collezionato sette presenze con un totale di 123 minuti giocati. Non moltissimi, tanto che ha giocato solo una partita da titolare. Ora è anche fuori rosa: l'avventura turca, almeno fino ad ora, non gli sta regalando grosse soddisfazioni.