Duro attacco del cileno ex attaccante, tra le altre, di Cagliari, Palermo, Atalanta e Genoa nei confronti di Leo Messi, fresco vincitore del Pallone d’Oro: "Se lo vinci giocando negli Stati Uniti, vuol dire che siamo tutti impazziti. Non è stato il migliore a livello globale". Poi sul premio di miglior portiere all’altro argentino, Dibu Martinez: "Rasenta il ridicolo"

"Se vinci il Pallone d’oro giocando in Mls, vuol dire che siamo impazziti tutti o che il campionato statunitense è diventato una potenza mondiale dal punto di vista sportivo". Mauricio Pinilla è uno che di solito non usa giri di parole, come stavolta quando l'ex centravanti della nazionale cilena (con un lungo passato in Italia) ha attaccato Leo Messi, premiato con l’ottavo Pallone d’oro in carriera.