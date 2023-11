Spalletti: "Totti per me è stato fonte di ispirazione"

"Già quando ero a Roma ho avuto la possibilità di andare a condividere qualche momento di felicità con questi bambini. Adesso che ci torno non posso che essere contento. Inoltre, visto che c'era da fare questo incontro con Totti, è stato giusto riuscire a metterlo a disposizione perché anche lui è sempre stato molto sensibile quando si tratta di aiutare e stare vicino ai più piccoli. Mi fa piacere riparlare con lui, potergli ritelefonare, ai tempi in cui l'ho allenato è stato per me fonte di ispirazione. Mi ha fatto vedere da calciatore tante cose importanti, alcune delle quali sono ancora innovative e mi sono state di grandissimo supporto per la carriera che ho fatto".