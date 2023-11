Nell'amichevole ad Heverlee, salta la super sfida tra Lukaku (nemmeno in panchina) e Vlahovic, in campo per 67' ma senza incidere più di tanto. Gara immediatamente in salita per la Serbia con il Belgio che passa in vantaggio dopo 2' grazie a Carrasco. La nazionale di Stojkovic colpisce un palo con Djuricic, Openda va più volte vicino al raddoppio ma il risultato finale è di 1-0 per il Belgio

Tanta Italia nella sfida andata in scena allo stadio Den Dreef ad Heverlee tra Belgio e Serbia che si preparano agli ultimi impegni nelle qualificazioni a Euro 2024 rispettivamente nei raggruppamenti F e G. Tanta Italia ma salta la sfida attesa tra i due bomber designati ovvero Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic. Infatti l'attaccante della Roma non solo non è sceso in campo in questo match ma non è andato nemmeno in panchina. Dall'altra parte Vlahovic ha giocato per 67' prima di essere sostituito da Mitrovic senza incidere più di tanto. Squadre sperimentali per entrambi gli allenatori in una gara comunque equilibrata che è vissuta sul lampo immediato, già al 2', con il gol firmato da Carrasco.

Gara vera nel primo tempo con il Belgio a fare la partita e un protagonista assoluto, ovvero Openda che ripetutamente impegna Rajkovic dopo la rete del vantaggio formata da Carrasco con un destro sotto la traversa. La Serbia prova a reagire e lo fa affidandosi a Vlahovic e Samardzic ma l'occasione più clamorosa capita a Djuricic che va vicino al gol ma la sua conclusione termina contro il palo. Nel finale di tempo la squadra del Ct Tedesco è ancora pericolosa con lo stesso Carrasco e sempre con Openda ma i primi 45' terminano con il Belgio avanti 1-0.

Girandola di cambi nell'intervallo che, inevitabilmente, alterano il ritmo della gara. Il Belgio prova a chiudere il match con Deman ma la sua conclusione viene parata da Rajkovic. Nel finale la nazionale di Stojkovic prova a spingere sull'acceleratore a caccia del pari. I più pericolosi sono Lukic ma soprattutto Mitrovic (subentrato a Vlahovic) che di testa va vicino al pareggio. Dopo 3' di recupero termina 1-0 in favore del Belgio.