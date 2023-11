È il centrocampista del Real Madrid, ex Borussia Dortmund, a vincere il premio Golden Boy 2023, assegnato da Tuttosport. L'inglese, che succede a Gavi nell'albo d'oro, ha ottenuto il 97% dei voti battuendo altri giovani campioni come Musiala e Lamine Yamal. Giorgio Scalvini è il Golden Boy italiano under 21. La cerimonia sarà il prossimo 4 dicembre, ma intanto ecco tutti i premiati