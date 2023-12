Momenti di tensione tra Cristiano Ronaldo e l'arbitro durante lo scontro al vertice in Saudi Pro League tra il suo Al Nassr e la capolista Al Hilal, vincitrice della partita per 3-0. Il portoghese, dopo un fallo subìto non fischiato e un gol annullato, fa il gesto dei soldi verso il direttore di gara. Al termine dell'incontro, manda un bacio in direzione dei tifosi che hanno cantato "Messi, Messi, Messi" durante il match

Scontro al vertice nella Saudi Pro League Al Hilal e Al Nassr: l’Al Hilal si impone per 3-0, mantenendo il primo posto in campionato con 7 punti di distacco. Sconfitta che difficilmente accettata da un Cristiano Ronaldo particolarmente nervoso: dopo aver subìto fallo, non fischiato, ha fatto il gesto dei soldi all’arbitro, indicando come, a suo dire, sia stato pagato dagli avversari. L’accusa è accentuata anche da un gol annullato al portoghese per un fuorigioco millimetrico quando il punteggio era fermo sull’1-0.