Il difensore ora all’Union Berlino ha parlato in diretta su Sky Sport del ritiro dell’amico e compagno in bianconero e in nazionale: “Giorgio è la storia del calcio italiano -ha detto Bonucci, che con Chiellini ha formato la BBC alla Juve e vinto l’Europeo a Wembley- E’ uno dei pochi amici che questo sport mi ha dato ed è stato uno dei difensori più forti del mondo. I momenti difficili ci hanno unito per affrontare insieme tutto, dentro e fuori dal campo. Il suo equilibrio mancherà”

CHIELLINI SI RITIRA