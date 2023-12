Adesso è ufficiale e c’è una data da segnarsi sul calendario: 1 febbraio 2024 , ancora una volta Messi contro Cristiano Ronaldo . L’argentino e il portoghese saranno nuovamente avversari e si sfideranno a Riyadh in una partita che l’ Inter Miami di Messi giocherà contro l’Al-Nassr di CR7 . A confermare tutto ufficialmente è stato il club americano di proprietà di David Beckham . L’Inter Miami ha infatti aggiunto due date al suo tour internazionale di pre-season, per la Riyadh Season Cup : la prima gara contro l’ Al-Hilal (di Neymar , però infortunato), poi appunto contro l ’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

“The Last Dance”, ora è ufficiale dopo le smentite

E dire che di una nuova sfida tra Messi e Ronaldo si era già parlato a fine novembre. L’avevano già ribattezzata "The Last Dance", partita-evento che secondo il comunicato pubblicato da Turki Al-Sheikh -proprietario dell'Almeria e, allo stesso tempo, presidente della General Entertainment Authority dell'Arabia Saudita- si diceva si sarebbe dovuta disputare per la Riyadh Season Cup a febbraio 2024 (come in effetti, ora è ufficiale, sarà). Ma solo qualche settimana fa, l'Inter Miami aveva smentito, parlando anche di scorrettezze da parte di chi aveva pubblicato la notizia. Che invece adesso lo stesso club americano ha confermato totalmente.