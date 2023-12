Non solo la questione Superlega per l'Uefa. La Corte Ue, ha emesso un'altra sentenza, in questo caso relativa al ricorso dell’Anversa sull’ammissibilità delle liste Uefa sui vivai. In particolare, "La Corte sostiene che le regole in questione potrebbero dar luogo a discriminazione indiretta, basata sulla nazionalità, contro i giocatori provenienti da altri Stati membri". Questa la decisione a favore del club belga che nello specifico si era rivolto alla Corte per contestare i criteri di iscrizione al campionato e alla Champions League che prevedono l'obbligo delle liste con al loro interno giocatori formati nei vivai del Paese e nel proprio settore giovanile. "Limitazioni" che dunque non sarebbero conformi alle norme dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia ha comunque rimandato la decisione finale al tribunale belga.