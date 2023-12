È salpata da Santos lo scorso martedì la crociera più pazza del Brasile. Viaggio fino a Rio de Janeiro e ritorno venerdì per l’evento "Ney em alto mar", iniziativa che ha come protagonista proprio Neymar. Il campione brasiliano, oggi in forza all'Al-Hilal ma fermo da ottobre a causa della rottura del legamento crociato, aveva annunciato la chiacchieratissima tre giorni in mare quando era ancora legato al Psg e si trovava in Brasile per riprendersi da un infortunio. A distanza di qualche mese, O Ney è salito a bordo della nave extra-lusso per la prima edizione della sua ultima trovata. L’obiettivo? "Celebrare tutto ciò che il nostro Ney ama di più fuori dal campo", spiega il sito ufficiale della 'vacanza'.