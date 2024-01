Se si pensa a Beckenbauer non si può non ricordare la grande rivalità con Cruijff, che culmina nella finale del Mondiale ‘74, vinto dalla Germania di Franz, regista non solo difensivo. E poi i due Palloni d’Oro: impresa rarissima per i difensori vincerne uno, lui ne vinse addirittura due. Eleganza, tecnica e personalità, dentro e fuori dal campo: dal braccio al collo in Italia-Germania al rapporto con i giornalisti. Nel video, il ricordo di Paolo Condò

ADDIO A BECKENBAUER, AVEVA 78 ANNI: TUTTE LE REAZIONI