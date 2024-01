Il Camerun pareggia senza Onana: jet è in ritardo

Giornata d'esordio in Coppa d'Africa per tre big, ma solo una vince. Sono i campioni in carica del Senegal, che battono il Gambia senza troppi affanni. Il Camerun pareggia contro la Guinea: 1-1 senza Onana, che non è riuscito a venire in tempo da Manchester per colpa della nebbia che ha rallentato il suo jet privato. Stesso punteggio nella partita serale tra l'Algeria di Bennacer e l'Angola di Luvumbo

Doveva giocare due partite in meno di 24 ore, ma Andrè Onana non è riuscito nell'impresa . Dopo il pareggio di ieri per 2-2 tra Manchester United e Tottenham, l'ex portiere dell'Inter avrebbe dovuto prendere un jet privato per raggiungere in tempo i compagni di squadra del Camerun ed esordire con loro in Coppa d'Africa contro la Guinea, partita in programma oggi, 15 gennaio, alle ore 18. Il jet lo ha preso, ma le condizioni climatiche gli hanno consentito di arrivare in tempo. La nebbia trovata durante la rotta lo ha obbligato all'atterraggio ad Abidjan, a tre ore di macchina da Yamoussoukro, sede del ritiro del Camerun. Onana è poi arrivato anche prima dell'inizio del match, ma il ct Song aveva ormai deciso di far giocare Ondoa.

Le partite del girone C e l'esordio dell'Algeria

Il Camerun in campo non è riuscito ad andare oltre l'1-1 con la Guinea, passata in vantaggio con il gol di Bayo al 10'. La partita si è facilitata per i Tre Leoni dopo l'espulsione del guineiano Kamano nel recupero del primo tempo. Nella ripresa Magri ha pareggiato al 51', ma Anguissa e compagni non sono poi riusciti a trovare il gol della vittoria. Ne ha segnati invece tre il Senegal al Gambia: Gueye ha inaugurato la festa al 6', proseguita dalla doppietta di Lamine Camara nella ripresa. I campioni in carica sono ora in testa al gruppo C, mentre nella prima partita del girone D l'Algeria è stata raggiunta dall'Angola. Bounedjah ha portato in vantaggio i campioni del 2019, raggiunti però dal rigore di Mabululu al 68'. Dopo i pareggi di Egitto e Nigeria e la sconfitta del Ghana, si conferma una Coppa d'Africa ostile al momento per le big.