Un undici forse un po' troppo sbilanciato in avanti, ma a sceglierlo sono stati direttamente i giocatori, con i loro voti al Fifa The Best. Le loro scelte hanno dato vita a questo 3-5-2 in cui il Manchester City la fa da padrone e Messi si trova a giocare... sulla fascia

CHI HA VOTATO CHI: LE CURIOSITA' DEL FIFA THE BEST