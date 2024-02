Cristiano nRonaldo non ce la fa: niente sfida all'Inter Miami di Messi. Si gioca oggi alle 19.00, alla Kingdom Arena di Riad, la partita tra l'Al Nassr e il club statunitense, quella che doveva essere "The Last Dance", l'ultima sfida tra i due grandi campioni. Tuttavia, CR7 non ha ancora recuperato da un problema muscolare al polpaccio sinistro e per questo motivo non prenderà parte all'attesa sfida. Lo ha annunciato ieri in conferenza stampa, Luis Castro, allenatore del club saudita: "Non vedremo Messi contro Ronaldo. Il portoghese sta affrontando l'ultima parte del recupero prima di unirsi di nuovo al gruppo. Ci auguriamo che nei prossimi giorni possa riprendere a lavorare con la squadra. Sarà assente dalla partita". CR7 salterà quindi un'altra amichevole, dopo le due programmate la scorsa settimana in Cina contro Shangai Shenua e Zhejiang, situazione che aveva portato lo stesso Ronaldo a scusarsi in conferenza stampa.