Appena 10 giorni fa la violenta contestazione dei tifosi dopo il 4-0 subito dalla Guinea Equatoriale, seguita dall'incredibile patatrac dell'esonero del Ct Gasset quando oramai si pensava che l'eliminazione fosse cosa scontata, sebbene ancora non certa. Oggi la festa forsennata per festeggiare una clamorosa qualificazione in semifinale, ottenuta giocando per oltre 70 minuti in dieci contro undici. In poco più di una settimana si è ribaltato il mondo in Costa d'Avorio, in un caleidoscopio di emozioni, scelte avventate, risultati a sorpresa che rappresentano forse al meglio la confusa bellezza di una manifestazione come la Coppa d'Africa. Dove una squadra senza allenatore e allo sbando ora potrà giocarsi davanti al proprio pubblico l'accesso in una finale continentale che a quel punto li vedrebbe come favoriti. E' il miracolo della Costa D'Avorio che dopo aver ottenuto una qualificazione agli ottavi da quarta migliore terza (appena 3 punti in 3 giornate con una differenza reti di -3) solo grazie alla vittoria all'ultima giornata del proprio girone del Marocco contro lo Zambia (con lo 0-0 il Marocco sarebbe rimasto comunque primo e lo Zambia sarebbe passato al posto della Costa D'Avorio, da ciò la decisione, certamente affrettata, di esonerare il Ct ivoriano, certi del fatto che alla fine ci sarebbe stato il bisoctto) è riuscita prima a battere i campioni in carica del Senegal e poi a ribaltare il risultato contro il Mali nei tempi supplementari nonostante l'inferiorità numerica dal 43' del primo tempo per per l'espulsione di Kossounou. Al vantaggio maliano di Dorgeles al 73', hanno risposto le reti di Adingra al 90' e quella di Diakite nel recupero del secondo tempo supplementare, che ha scatenato l'esultanza dei tantissimi tifosi presenti allo stadio e sparsi per le strade della capitale Abidjan.