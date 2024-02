Il Milan Primavera di Abate si fa rimontare dal Sassuolo (da 3-0 a 3-3), ma al Vismara gli occhi sono tutti per Francesco Camarda: il baby talento rossonero, 16 anni tra un mese e già due presenze in Serie A, realizza una doppietta. E se il primo è un semplice calcio di rigore, il secondo è un'altra magia dell'attaccante classe 2008: cross dalla sinistra, Camarda stacca in anticipo sul difensore appena dentro l'area di rigore e la mette sotto l'incrocio. Un gol capolavoro, da vedere e rivedere

TUTTO SU CAMARDA