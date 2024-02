Nervi tesi per Leonardo Bonucci durante la partita tra Fenerbahce e Alanyaspor, terminata 2-2. Alla fine del primo tempo, infatti, il difensore (non schierato tra i titolari) ha spintonato un giocatore della squadra avversaria, prima di entrare nel corridoio che porta agli spogliatoi. Subito dopo, è stato ripreso dal preparatore dei portiere dell'Alanyaspor Metin Aktas che non ha preso bene quel gesto. Lo ha afferrato per il giubbetto e poi ha iniziato una discussione abbastanza accesa come si vede nel video che ha fatto il giro dei social. Il match è poi terminato 2-2 con i gol di Tadic e Dzeko per i padroni di casa, che così hanno perso due punti dalla capolista della Superlig, il Galatasaray.