Al Ittihad rinuncia a Benzema 'per Champions Asia

Non ci sarà Karem Benzema fra i giocatori disponibili di Marcello Gallardo per giocare gli ottavi di finale della Champions League asiatica. Secondo le informazioni del quotidiano sportivo spagnolo AS, il francese non farà parte del gruppo per la trasferta in Uzbekistan, a causa delle restrizioni imposte ai giocatori stranieri nella competizione. I club possono infatti selezionare solo cinque giocatori stranieri per le loro partite di Champions League. Gallardo ha optato per il difensore egiziano Ahmed Hegazy, i centrocampisti N'Golo Kanté e Fabinho e gli attaccanti Romarinho e Abderrazak Hamdallah per giocare la partita. Benzema non sarebbe nella lista per mancanza di allenamento visto che ha saltato il precampionato organizzato dall'Al Ittihad a Dubai