Il calcio inglese è in lutto. E' morto all'età di 75 anni Stan Bowles, leggenda del QPR e tra i giocatori più talentuosi degli anni Settanta. Con la maglia del club di Londra ha giocato sette anni, dal 1972 al 1979, collezionando 315 presenze e segnando 97 gol. "Probabilmente il più grande che abbia mai vestito i nostri colori", scrive il Queens Park Rangers, oggi militante in Championship, in un toccante post di ricordo sui social. Bowles, che aveva iniziato nel Manchester City alla fine degli anni Sessanta, ha giocato anche per Nottingham Forest, Leyton Orient e Brentford, con cui ha chiuso la carriera nel 1984. Cinque, invece, le presenze con la nazionale inglese (con una rete). Nel 2015 gli era stato diagnosticato il morbo di Alzheimer ed era tornato a Manchester per essere assistito dalla figlia Andria. Nel 2017 il QPR aveva organizzato una partita di beneficenza per raccogliere fondi e aiutarlo nelle sue cure.