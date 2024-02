Il duello Messi-Ronaldo prosegue anche a distanza. Se l'argentino ha iniziato nel migliore dei modi la stagione in MLS con l'Inter Miami, tornando a mostrare l'intesa con Jordi Alba che ha incantato Barcellona, il portoghese ha segnato l'ennesima rete in Saudi Pro League . Nella partita del suo Al-Nassr contro l'Al-Shabab, il gol su rigore è stato decisivo per la vittoria 3-2 e ha "permesso" a CR7 di rispondere alle provocazioni del pubblico di casa , che ha più volte intonato proprio il nome del suo rivale: “Messi, Messi, Messi”.

L'inchiesta aperta dalla Federcalcio Saudita

Dopo il gol, Ronaldo si è portato le mani alle orecchie per zittire i tifosi avversari e ha gesticolato verso di loro indicandosi la zona inguinale. Comportamenti ritenuti osceni in Arabia Saudita e che hanno provocato un grosso scalpore. Secondo i media locali, il gesto non è stato mostrato in televisione, ma i video sono circolati rapidamente sui social e hanno causato reazioni indignate da parte della comunità araba. La Federcalcio dell'Arabia Saudita (Saff) ha avviato un'indagine tramite la sua Commissione Disciplinare ed Etica e, secondo il giornale “Al Sharq-Al Awsat” con fonti interne alla commissione, entro le prossime 48 ore si dovrebbe giungere già a una conclusione.