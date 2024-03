Il Brasile comunica i convocati del nuovo commissario tecnico, Dorival Junior, in occasione delle due amichevoli contro Inghilterra (in programma il 23 marzo, alle 20 ora italiana) e Spagna (26 marzo, alle 21.30 ora italiana). Lo juventino Danilo è l'unico giocatore della Serie A presente in lista: non figurano, infatti, nè il suo compagno di reparto in bianconero Gleison Bremer, che nel novembre 2022 era stato convocato per la fase finale del mondiale in Qatar, nè il nerazzurro Carlos Augusto, che era stato chiamato nell’ultimo raduno del 2023. Presente un po' di 'vecchia Serie A': convocato l'ex Milan, Lucas Paquetà.