Chair, dal Mondiale alla condanna per aggressione

È stato tra i protagonisti dell'ultimo Mondiale. 45 minuti in campo nella finale 3°/4° posto con il suo Marocco. Oggi, però, le sue prospettive di carriera rischiano decisamente di cambiare. Ilias Chair, centrocampista del Qpr, è stato infatti condannato dalle autorità belghe, per una lite avvenuta nel 2020: due anni di carcere, con un anno di sospensione, e un risarcimento di 15 mila euro nei confronti della vittima, un camionista che aveva riportato una frattura al cranio dopo essere stato colpito da una pietra. "Secondo molte persone coinvolte, Ilias Chair si scagliò contro Niels T. con una pietra e gli fece perdere i sensi - ha dichiarato il pubblico ministero nella sua pronuncia della sentenza -. Le conseguenze furono drammatiche per Niels T.: riportò una grave frattura del cranio, lunga due centimetri, e fu portato all'ospedale di Reims in condizioni critiche. In seguito ha dovuto ricoverarsi per un lungo periodo in un ospedale belga e per molto tempo non ha potuto svolgere il suo lavoro di camionista. Il colpo gli è stato quasi fatale e ne sente ancora i postumi".