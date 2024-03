Un gesto tecnico da funambolo e pazienza se non è andato del tutto a buon fine. Se l’è inventato un calciatore dell’Atletico La Roca nel campionato regionale in Honduras: Cristian “Mameya” Munoz, questo il suo nome, ha provato a dribblare gli avversari agganciando la palla con entrambi i piedi e lanciandosi poi in una capriola. Geniale, anche se poi il numero non è andato del tutto a buon fine…

