Prosegue il momento positivo per l’ex capitano del Napoli che dopo la rete contro il New England Revolution, si ripete anche contro Charlotte segnando un gol straordinario. Toronto raggiunge così l’Inter Miami di Messi e Suarez in testa alla classifica a Est della Mls

Insigne sfida Messi in Mls. Dopo il gol decisivo nella vittoria contro il New England Revolution, l’ex Napoli si ripete e lo fa a modo suo: nel match contro Charlotte, il classe ’91 prende palla sulla trequarti campo, si accentra con il suo classico movimento e calcia all’incrocio dei pali. Toronto vince (ancora) 1-0 e aggancia così l’Inter Miami di Messi e Suarez in testa alla classifica a Est del campionato statunitense. Per il napoletano seconda rete in questa stagione, una in meno rispetto al Pallone d’Oro.