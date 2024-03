Il sito specializzato Transfermarkt.it ha pubblicato la classifica dei calciatori che nelle top 5 leghe hanno sommato più punti dal 1990 ad oggi. In testa c’è il solito Cristiano Ronaldo, grazie alle sue tappe al Manchester United, Real Madrid e Juventus. Ma alle spalle del portoghese non c'è l’eterno rivale Messi, bensì un suo ex compagno in bianconero come Gigi Buffon. Ecco la top 15

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT