Tutto in una notte per Mauro Icardi, il protagonista assoluto di Kasimpasa-Galatasaray, partita finita 3-4. L'argentino ha segnato un autogol nel primo tempo, ma poi si è fatto perdonare realizzando una doppietta. Ma non è tutto! Ha sbagliato anche un calcio di rigore. Su Instagram ha scritto: "Il vero carattere si dimostra in come ci si riprende dopo aver commesso un errore. Il resto lo sapete già". Una frase accompagnata da una linguaccia e due palloni, simboli dei due gol realizzati